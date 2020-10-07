Ремонт трассы Днепр - Кривой Рог - Николаев идет сразу в двух областях

Ремонт трассы Днепр - Кривой Рог - Николаев, общая протяженность которой составляет около 240 км, проходит сразу в двух областях - Днепропетровской и Николаевской.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице Facebook.

По его словам, до начала ремонта трасса считалась одной из самых проблемных среди дорог национального значения.

"Считаем машины с асфальтом, смотрим на уже зачастую стандартный перегружатель, работающий в паре с асфальтоукладчиком, позволяющий укладывать асфальт непрерывно и без остановок, переводим все в "километры офигенной трассы в день" и ждем, что уже в этом году этот направление полностью превратится в идеальную дорогу", - написал Голик.

Также ремонт проходит на участке Михайло-Ларино - Марьевка и на 305 км трассы.

По словам Голика, "Укравтодор" планирует до конца года полностью восстановить дорогу Днепр - Кривой Рог - Николаев в двух областях и привести ее состояние к уровню трассы первой категории.

Напомним, недавно сообщалось, что в Луганской области начался ремонт трассы Старобельск - Новоайдар.