Ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв йде відразу у двох областях

Ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, загальна протяжність якої становить близько 240 км, проходить відразу у двох областях - Дніпропетровській і Миколаївській.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці Facebook.

За його словами, до початку ремонту траса вважалася однією з найбільш проблемних серед доріг національного значення.

"Рахуємо машини з асфальтом, дивимося на вже часто стандартний перевантажувач, що працює в парі з асфальтоукладальником, що дозволяє укладати асфальт безперервно і без зупинок, переводимо все в "кілометри офігеної траси в день" і чекаємо, що вже в цьому році цей напрямок повністю перетвориться в ідеальну дорогу", - написав Голик.

Також ремонт проходить на ділянці Михайло-Ларине - Мар'ївка та 305 км траси.

За словами Голика, "Укравтодор" планує до кінця року повністю відновити дорогу Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв у двох областях і привести її стан до рівня траси першої категорії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ - Новоайдар.