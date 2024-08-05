Ремонт "Охматдиту": МОЗ скасувало скандальні тендери на консультанта та технагляд

МОЗ скасувало тендери, згідно з якими планувалося витратити 14 млн гривень на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд у рамках відновлення дитячої лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в "Охматдиті". При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ "Охматдит", підписано не було.
"Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення "Охматдиту" суми коштів", - додали в МОЗ.
Таким чином, як додали у відомстві, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:
"Договори в рамках цих конкурсів не підписані і не підписуватимуться", - зазначили в МОЗ.
Там уточнили, що для відновлення "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.
До речі, на скандальні тендери у МОЗ відреагували після того, як на них звернуло увагу сьогодні, 5 серпня, вранці видання "Наші Гроші".
Нагадаємо, раніше навколо відновлення "Охматдиту" після російського ракетного удару розгорівся скандал. Це сталося після того, як БФ "Охматдит" обрав переможцем тендеру маловідому компанію, яка має одні з найдорожчих цін на ремонт.
На скандал відреагували у МОЗ і самій лікарні. Було вирішено провести новий тендер.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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