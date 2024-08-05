Ремонт "Охматдиту": МОЗ скасувало скандальні тендери на консультанта та технагляд

У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в "Охматдиті". При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ "Охматдит", підписано не було.

"Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення "Охматдиту" суми коштів", - додали в МОЗ.

Таким чином, як додали у відомстві, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:

на послуги з технагляду за відновленням лікарні (5 215 000 гривень);

на інженерно-консультаційні послуги (9 350 000 гривень).

"Договори в рамках цих конкурсів не підписані і не підписуватимуться", - зазначили в МОЗ.

Там уточнили, що для відновлення "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.

До речі, на скандальні тендери у МОЗ відреагували після того, як на них звернуло увагу сьогодні, 5 серпня, вранці видання "Наші Гроші".