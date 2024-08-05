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Ремонт "Охматдиту": МОЗ скасувало скандальні тендери на консультанта та технагляд

Фото: у МОЗ скасували скандальні тендери, які стосуються ремонту "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

МОЗ скасувало тендери, згідно з якими планувалося витратити 14 млн гривень на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд у рамках відновлення дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в "Охматдиті". При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ "Охматдит", підписано не було.

"Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення "Охматдиту" суми коштів", - додали в МОЗ.

Таким чином, як додали у відомстві, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:

  • на послуги з технагляду за відновленням лікарні (5 215 000 гривень);
  • на інженерно-консультаційні послуги (9 350 000 гривень).

"Договори в рамках цих конкурсів не підписані і не підписуватимуться", - зазначили в МОЗ.

Там уточнили, що для відновлення "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.

До речі, на скандальні тендери у МОЗ відреагували після того, як на них звернуло увагу сьогодні, 5 серпня, вранці видання "Наші Гроші".

Що передувало

Нагадаємо, раніше навколо відновлення "Охматдиту" після російського ракетного удару розгорівся скандал. Це сталося після того, як БФ "Охматдит" обрав переможцем тендеру маловідому компанію, яка має одні з найдорожчих цін на ремонт.

На скандал відреагували у МОЗ і самій лікарні. Було вирішено провести новий тендер.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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