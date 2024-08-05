Ремонт "Охматдета": Минздрав отменил скандальные тендеры на консультанта и технадзор

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, который объявил БФ "Охматдет", подписано не было.

"Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств", - добавили в Минздраве.

Таким образом, как добавили в ведомстве, поскольку был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры:

на услуги по технадзору за восстановлением больницы (5 215 000 гривен);

на инженерно-консультационные услуги (9 350 000 гривен).

"Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут", - отметили в Минздраве.

Там уточнили, что для восстановления "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro.

К слову, на скандальные тендеры в Минздраве отреагировали после того, как на них обратило внимание сегодня, 5 августа, утром издание "Наші Гроші".