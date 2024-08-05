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Ремонт "Охматдета": Минздрав отменил скандальные тендеры на консультанта и технадзор

Фото: в Минздраве отменили скандальные тендеры, которые касаются ремонта "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Минздрав отменил тендеры, согласно которым планировалось потратить 14 млн гривен на инженерно-консультационные услуги и технический надзор в рамках восстановления детской больницы "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, который объявил БФ "Охматдет", подписано не было. 

"Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств", - добавили в Минздраве. 

Таким образом, как добавили в ведомстве, поскольку был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры:

  • на услуги по технадзору за восстановлением больницы (5 215 000 гривен);
  • на инженерно-консультационные услуги (9 350 000 гривен). 

"Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут", - отметили в Минздраве. 

Там уточнили, что для восстановления "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro. 

К слову, на скандальные тендеры в Минздраве отреагировали после того, как на них обратило внимание сегодня, 5 августа, утром издание "Наші Гроші". 

Что предшествовало

Напомним, ранее вокруг восстановления "Охматдета" после российского ракетного удара разгорелся скандал. Это произошло после того, как БФ "Охматдет" выбрал победителем тендера малоизвестную компанию, у которой одни из самых дорогих цен на ремонт.

На скандал отреагировали в Минздраве и самой больнице. Было решено провести новый тендер.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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