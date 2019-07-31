Ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что ремонт моста в Станице Луганской может продлится несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Также он отметил, что ремонт моста в Станице Луганской была основной темой во время заседания Трехсторонней контактной группы.

"Мы достигли взаимного понимания о конкретных шагах в этом направлении. С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ", - отметил Сайдик.

По его словам, могут возникнуть временные ограничения при использовании пункта пропуска.

"В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска. После этого будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность составит несколько месяцев", - заявил он.

Отметим, 31 июля в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также прошла встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске 31 июля договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорийс 1 августа. К началу ремонта моста должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, гуманитарная подгруппа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась, что в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.