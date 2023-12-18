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Ремонт метро Києва: у КМДА відповіли, чи закриють "Почайну" та "Тараса Шевченка"

Фото: у КМДА відповіли, чи закриють "Почайну" та "Тараса Шевченка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Києва не планує закривати станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час ремонту ділянки тунелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"Закриття перегону між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується", - наголосили у відомстві.

У КМДА додали, що ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує планового ремонту, який проведуть влітку наступного року.

При цьому у відомстві запевняють, що фахівці "Київського метрополітену" постійно спостерігають за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, українські ЗМІ поширювали чутки про те, що у Києві на ремонт закриють ще дві станції метро - "Почайну" та "Тараса Шевченка".

Журналісти посилалися на слова заступника начальника КП "Київський метрополітен" Дмитра Пінчука, котрий анонсував ремонт ділянки тунелю між станціями.

Раніше в Києві вже закрили рух метро між шістьма станціями на синій гілці, оскільки там почалася розгерметизація.

 

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