Ремонт метро Киева: в КГГА ответили, закроют ли "Почайную" и "Тараса Шевченко"

"Закрытие перегона между станциями метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется", - подчеркнули в ведомстве.

В КГГА добавили, что этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии нуждается в плановом ремонте, который проведут летом следующего года.

При этом в ведомстве уверяют, что специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 декабря, украинские СМИ распространяли слухи о том, что в Киеве на ремонт закроют еще две станции метро - "Почайную" и "Тараса Шевченко".

Журналисты ссылались на слова заместителя начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрия Пинчука, который анонсировал ремонт участка тоннеля между станциями.

Ранее в Киеве уже закрыли движение метро между шестью станциями на синей ветке, поскольку там началась разгерметизация.