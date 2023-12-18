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Ремонт метро Киева: в КГГА ответили, закроют ли "Почайную" и "Тараса Шевченко"

Фото: в КГГА ответили, закроют ли "Почайную" и "Тараса Шевченко" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Киева не планируют закрывать станции метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" на время ремонта участка тоннеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Закрытие перегона между станциями метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется", - подчеркнули в ведомстве. 

В КГГА добавили, что этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии нуждается в плановом ремонте, который проведут летом следующего года. 

При этом в ведомстве уверяют, что специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 декабря, украинские СМИ распространяли слухи о том, что в Киеве на ремонт закроют еще две станции метро - "Почайную" и "Тараса Шевченко". 

Журналисты ссылались на слова заместителя начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрия Пинчука, который анонсировал ремонт участка тоннеля между станциями.

Ранее в Киеве уже закрыли движение метро между шестью станциями на синей ветке, поскольку там началась разгерметизация. 

 

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