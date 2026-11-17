Відновлення пошкодженого автомобільного полотна Кримського мосту разом з аркою може зайняти понад рік. Водночас розчищення Керченської протоки від конструкції, що впала у воду, може тривати тижні або місяці.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів капітан 1-го рангу запасу ВМС України, директор з трансформації американської компанії військового консалтингу "Соната", військовий експерт Андрій Риженко.

За оцінкою експерта, найбільше часу потребуватиме відновлення зруйнованої автомобільної частини разом з аркою.

"Що стосується відновлення полотна автомобільного з аркою, я думаю, що це, скоріше за все, понад рік займе часу", - заявив Риженко.

Водночас цей прогноз стосується саме пошкодженої частини переправи, а не повного припинення роботи всього мосту на такий термін.

Що ускладнює відновлення

Експерт зазначив, що металева арка вагою близько 6 тисяч тонн впала в Керченську протоку. На його думку, конструкція могла зазнати настільки серйозних пошкоджень, що замість повернення на місце її доведеться розібрати та виготовити нову.

Риженко припускає, що демонтаж можуть провести за допомогою підводних вибухів. Однак остаточний спосіб розчищення протоки наразі невідомий.

За його оцінкою, судноплавство через протоку може залишатися заблокованим щонайменше кілька тижнів, а можливо, й місяців. Це вплине на роботу російських та окупованих українських портів в Азовському морі.

Як це вплине на постачання окупантів

Риженко оцінює частку військових постачань через Кримський міст приблизно у чверть-третину від загального обсягу відповідної логістики росіян.

Більшість вантажів, за його словами, окупанти перевозять сухопутним коридором, який також перебуває під вогневим впливом Сил оборони України.

Таким чином, пошкодження мосту ускладнює російське постачання, але не означає повного припинення військової логістики до окупованого Криму.