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Ремонт на КПВВ "Чаплинка" затянулся. Он не будет работать еще месяц

Автор: РБК-Украина

На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом затянулись ремонтные работы. КПВВ не будет работать еще месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского пограничного отряда.

Сообщается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, КПВВ "Чапплинка" закрыли еще 7 июня, предполагалось, что ремонтные работы продлятся две недели.

Но позже сообщили, что ремонт продлится до 15 июля, а теперь стало известно, что он не будет работать до 15 августа.

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КрымКПВВЧаплинка