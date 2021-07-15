Ремонт на КПВВ "Чаплинка" затягнувся. Він не працюватиме ще місяць

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затягнулися ремонтні роботи. КПВВ не працюватиме ще місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонського прикордонного загону.
Повідомляється, що на адміністративному кордоні в штатному режимі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".
"За рішенням Херсонської обласної державної адміністрації роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ до 15 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, КПВВ "Чаплинка" закрили ще 7 червня, передбачалося, що ремонтні роботи триватимуть два тижні.
Але пізніше повідомили, що ремонт триватиме до 15 липня, а тепер стало відомо, що він не працюватиме до 15 серпня.