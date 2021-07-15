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Ремонт на КПВВ "Чаплинка" затягнувся. Він не працюватиме ще місяць

Автор: РБК-Україна

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затягнулися ремонтні роботи. КПВВ не працюватиме ще місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонського прикордонного загону.

Повідомляється, що на адміністративному кордоні в штатному режимі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".

"За рішенням Херсонської обласної державної адміністрації роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ до 15 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КПВВ "Чаплинка" закрили ще 7 червня, передбачалося, що ремонтні роботи триватимуть два тижні.

Але пізніше повідомили, що ремонт триватиме до 15 липня, а тепер стало відомо, що він не працюватиме до 15 серпня.

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КримКПВВЧаплинка