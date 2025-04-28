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Ремонт на главной станции метро в Киеве: что нужно знать пассажирам

Понедельник 28 апреля 2025 18:04
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Ремонт на главной станции метро в Киеве: что нужно знать пассажирам Ремонт эскалатора начнут на главной станции метро Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 29 апреля, на одной из центральных станций метро в Киеве начнется капитальный ремонт эскалатора. Ожидается, что работы продлятся до июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На какой станции метро в Киеве закроют эскалатор

В КГГА рассказали, что согласно информации КП "Киевский метрополитен", плановый капитальный ремонт эскалатора №1 начнут во вторник, 29 апреля, на станции метро "Крещатик".

Речь идет о выходе из метрополитена к Аллее Героев Небесной Сотни.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся до июня 2025 года.

Пассажирам объяснили также, что в соответствии с регламентом, капитальный ремонт эскалаторов проводят:

  • либо каждые 10-12 лет;
  • либо после пробега в 150 тысяч километров.

Что будут делать с эскалатором на "Крещатике"

"Один из ключевых этапов ремонта - диагностика. Каждый элемент эскалатора проверяют на изношенность и соответствие техническим требованиям", - сообщили пассажирам столичной подземки.

Так, если деталь пригодна к дальнейшей эксплуатации, специалисты проводят техническое обслуживание и возвращают ее в эскалатор. Если же деталь не соответствует стандартам безопасности, ее заменяют.

В целом же капитальный ремонт предусматривает полную разборку эскалатора - демонтаж основных его элементов:

  • лестничного полотна;
  • поручней;
  • редуктора;
  • тяговых цепей;
  • других деталей, обеспечивающих работу оборудования.

"В специализированной мастерской осматривают, диагностируют и ремонтируют детали, которые можно перевезти. Все остальные крупногабаритные элементы ремонтируют непосредственно в машинном зале станции, где проходит капитальный ремонт эскалаторов", - поделились с украинцами.

Уточняется что эти сверхважные ремонтные работы проводит специализированная бригада мастеров на всех эскалаторах столичного метро.

Правила пользования эскалатором в метрополитене

В завершение в "Киевском метрополитене" напомнили гражданам правила пользования эскалатором:

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступеньках эскалатора;
  • не бежать по эскалатору;
  • держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках;
  • следить за длинной одеждой и личными вещами (чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора);
  • сумки и пакеты - держать при себе (во избежание травм или повреждения вещей).

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве и почему одно из проектных решений является нестандартным и будет применяться впервые в Украине.

Читайте также, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на рельсы.

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