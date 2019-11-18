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Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе Евро-2020

Новости » Спорт     18.11.2019 - 12:03
Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе Евро-2020
Фото: Роман Яремчук в матче Украина - Сербия (ffu.ua)

На его счету 4 гола в 7 матчах

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает tribuna.com.

В его активе 4 забитых мяча в 7 матчах за "сине-желтых": сборным Сербии (5:0, 2:2), Люксембурга (1:0) и Португалии (2:1).

По 3 мяча в отборе Евро-2020 забили полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков и полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский.

При этом Малиновский отдал наибольшее количество голевых передач в составе сборной Украины в квалификации Евро-2020. На счету которого 3 ассиста в 8 матчах. Футболист отдавал голевые передачи в домашних матчах с Сербией (2) и Люксембургом. Дважды с его передач забил Евгений Коноплянка, один раз Роман Яремчук.

На втором месте оказался полузащитник "Динамо" Александр Караваев, у которого 2 ассиста.

Всего команда Шевченко забила 17 мячей за 8 матчей, в которых одержала 6 побед и дважды сыграла вничью.

Напомним, команда Украины завершила 2019 без поражений - семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах. Это первый подобный случай в истории национальной команды.

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