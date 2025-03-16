Яремчук і Лунін вже в розташуванні збірної (відео)

Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

"Синьо-жовті" з 13 березня працюють на зборах в іспанському Бенідормі. Тренування та заняття під керівництвом Сергія Реброва та його помічників проводять футболісти національної команди, які грають в клубах УПЛ. До них тимчасово приєдналися 10 футболістів молодіжної збірної.

Приїзд легіонерів очікувався починаючи з 16 березня. Першим прибув нападник Роман Яремчук з Греції. В останньому матчі за клуб він відзначився дублем у ворота норвезького "Буде-Глімта" в Лізі Європи. А в поточні вихідні в грецькій Суперлізі тур не відбувається.

Слідом до команди приєднався воротар "Реала" Андрій Лунін. Ще вчора, 15 березня, його команда грала в Ла Лізі та здобула перемогу з рахунком 2:1 у матчі з "Вільярреалом".

Всього в основному списку національної команди 10 вітчизняних футболістів, що грають за кордоном. Воротарі – Андрій Лунін ("Реал", Іспанія) та Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія); захисники, що представляють клуби з Англії – Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут") та Максим Таловєров ("Плімут"); півзахисники – Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія) та Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія); нападники – Артем Довбик ("Рома", Італія) та Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).