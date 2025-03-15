Не всі раді Куртуа: збірна Бельгії перед матчами з Україною на межі чергового скандалу
Новому наставнику збірної Бельгії французу Руді Гарсії вдалося перед протистояннями з Україною в плей-офф Ліги націй повернути до лав "червоних дияволів" зіркових Куртуа, де Брюйне та Лукаку. Але в команді це сподобалось не всім.
Про останні події в стані суперників "синьо-жовтих" розповідає РБК-Україна.
Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.
Миротворець Гарсія
Попередник француза не тренерському містку "червоних дияволів" – німецько-італійський фахівець Доменіко Тедеско під час роботи запам'ятався не лише посередніми результатами. Він встиг побити горщики з провідними футболістами колективу.
Найбільш скандальним став конфлікт з воротарем мадридського "Реала" Тібо Куртуа, що перейшов у публічну площину. Тренер позбавив зіркового голкіпера статусу капітана. Після чого той заявив, що в збірній його не оцінюють належним чином, бойкотував Євро-2024 та зарікся повертатися до команди, поки там працює Тедеско.
Не дуже ладив колишній керманич і з іншими топ-виконавцями. До публічних звинувачень не доходило, але Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку не брали участі у матчах Ліги націй восени 2024-го.
З приходом Гарсії в Бельгії сподівались на припинення всіх чвар у збірній. Сам тренер також заявляв, що готовий знайти спільну мову зі зірками.
"Я обов’язково відвідаю Мадрид, Манчестер і Неаполь, щоб поговорити з футболістами, які можуть зробити нас сильною збірною. Я вірю, що працювати з найкращими гравцями найпростіше: можна бути з ними чесним і відкритим", – обіцяв новий очільник команди.
Легенди у заявці
Тренер виконав обіцянку. Принаймні в заявці збірної Бельгії на матчі проти України всі три легенди-бунтарі присутні.
Список футболістів збірної Бельгії, викликаних на матчі проти України:
Воротарі:
- Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид, Іспанія)
- Сенне Ламменс ("Антверпен")
- Матц Селс ("Ноттінгем Форест", Англія)
- Мартен Вандевурдт ("Лейпциг", Німеччина)
Захисники:
- Максим Де Кейпер ("Брюгге")
- Брендон Мехеле ("Брюгге")
- Тімоті Кастань ("Фулхем", Англія)
- Зено Дебаст ("Спортінг", Португалія)
- Коні Де Вінтер ("Дженоа", Італія)
- Воут Фас ("Лестер", Англія)
- Томас Меньє ("Лілль", Франція)
- Артюр Теат ("Айнтрахт", Німеччина)
Півзахисники:
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія)
- Браян Хейнен ("Генк")
- Жорті Мокіо ("Аякс", Нідерланди)
- Ніколас Раскін ("Рейнджерс", Шотландія)
- Юрі Тілеманс ("Астон Вілла", Англія)
- Ганс Ванакен ("Брюгге")
Нападники:
- Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Італія)
- Жеремі Доку ("Манчестер Сіті", Англія)
- Малік Фофана ("Ліон", Франція)
- Ромелу Лукаку ("Наполі", Італія)
- Доді Люкебакіо ("Севілья", Іспанія)
- Лої Опенда ("Лейпциг", Німеччина)
- Алексіс Селемакерс ("Рома", Італія)
- Леандро Троссар ("Арсенал", Англія)
Загалом вибір Гарсії не здивував. Під прапори команди викликані всі найсильніші футболісти країни. Хіба що, трохи дивним є поява у списку єдиного дебютанта – 17-річного Жорті Мокіо. Він перебуває на контракті в амстердамському "Аяксі". Втім більшу частинку сезону проводить в молодіжному складі – команді "Йонг Аякс", що виступає в Другій лізі чемпіонату Нідерландів.
Кун Кастельс (фото: x.com/JoueursBE)
Нові протести
Примирення з Куртуа та виклик його до національної збірної сподобався не всім. Зокрема відмовився приєднатись до команди Кун Кастельс, який був основним голкіпером за відсутності воротаря "Реала". 32-річний гравець аравійської "Аль-Кадасії" на знак протесту оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Більш того, коментуючи своє рішення, він сказав:
"У збірній е багато гравців, які не погоджуються з поверненням Куртуа. Мені цікаво, що вони скажуть. Це була не просто суперечка між Куртуа і Тедеско – було сказано й інші речі, які мене зачепили", – заінтригував Кастельс.
Куртуа останній раз зіграв за національну команду в листопаді 2021 року проти Естонії (3:1). З того часу саме Кастельс був воротарем номер один у команді.
І дійсно, замирення з Куртуа сподобалось не всім у збірній. Публічних виступів окремих футболістів з цього приводу наразі не було. Однак бельгійське видання Sudinfo натякнуло не дуже здорову ситуацію "в роздягальні". Непрямо підтвердив це і Гарсія.
"Нам доведеться обговорити ситуацію із обраною групою, лідерами. Ми поговоримо про це один раз, а потім ще раз", – сказав тренер, не приховуючи проблему.
Раніше збірна України з дев'ятьма тимчасовими гравцями провела перше тренування в Іспанії перед матчами з Бельгією.