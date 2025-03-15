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Не всі раді Куртуа: збірна Бельгії перед матчами з Україною на межі чергового скандалу

Брюссель, Субота 15 березня 2025 12:20
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Не всі раді Куртуа: збірна Бельгії перед матчами з Україною на межі чергового скандалу Фото: Тібо Куртуа (x.com/realmadriden)
Автор: Андрій Костенко

Новому наставнику збірної Бельгії французу Руді Гарсії вдалося перед протистояннями з Україною в плей-офф Ліги націй повернути до лав "червоних дияволів" зіркових Куртуа, де Брюйне та Лукаку. Але в команді це сподобалось не всім.

Про останні події в стані суперників "синьо-жовтих" розповідає РБК-Україна.

Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Миротворець Гарсія

Попередник француза не тренерському містку "червоних дияволів" – німецько-італійський фахівець Доменіко Тедеско під час роботи запам'ятався не лише посередніми результатами. Він встиг побити горщики з провідними футболістами колективу.

Найбільш скандальним став конфлікт з воротарем мадридського "Реала" Тібо Куртуа, що перейшов у публічну площину. Тренер позбавив зіркового голкіпера статусу капітана. Після чого той заявив, що в збірній його не оцінюють належним чином, бойкотував Євро-2024 та зарікся повертатися до команди, поки там працює Тедеско.

Не дуже ладив колишній керманич і з іншими топ-виконавцями. До публічних звинувачень не доходило, але Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку не брали участі у матчах Ліги націй восени 2024-го.

З приходом Гарсії в Бельгії сподівались на припинення всіх чвар у збірній. Сам тренер також заявляв, що готовий знайти спільну мову зі зірками.

"Я обов’язково відвідаю Мадрид, Манчестер і Неаполь, щоб поговорити з футболістами, які можуть зробити нас сильною збірною. Я вірю, що працювати з найкращими гравцями найпростіше: можна бути з ними чесним і відкритим", – обіцяв новий очільник команди.

Не всі раді Куртуа: збірна Бельгії перед матчами з Україною на межі чергового скандалу

Легенди у заявці

Тренер виконав обіцянку. Принаймні в заявці збірної Бельгії на матчі проти України всі три легенди-бунтарі присутні.

Список футболістів збірної Бельгії, викликаних на матчі проти України:

Воротарі:

  • Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид, Іспанія)
  • Сенне Ламменс ("Антверпен")
  • Матц Селс ("Ноттінгем Форест", Англія)
  • Мартен Вандевурдт ("Лейпциг", Німеччина)

Захисники:

  • Максим Де Кейпер ("Брюгге")
  • Брендон Мехеле ("Брюгге")
  • Тімоті Кастань ("Фулхем", Англія)
  • Зено Дебаст ("Спортінг", Португалія)
  • Коні Де Вінтер ("Дженоа", Італія)
  • Воут Фас ("Лестер", Англія)
  • Томас Меньє ("Лілль", Франція)
  • Артюр Теат ("Айнтрахт", Німеччина)

Півзахисники:

  • Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія)
  • Браян Хейнен ("Генк")
  • Жорті Мокіо ("Аякс", Нідерланди)
  • Ніколас Раскін ("Рейнджерс", Шотландія)
  • Юрі Тілеманс ("Астон Вілла", Англія)
  • Ганс Ванакен ("Брюгге")

Нападники:

  • Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Італія)
  • Жеремі Доку ("Манчестер Сіті", Англія)
  • Малік Фофана ("Ліон", Франція)
  • Ромелу Лукаку ("Наполі", Італія)
  • Доді Люкебакіо ("Севілья", Іспанія)
  • Лої Опенда ("Лейпциг", Німеччина)
  • Алексіс Селемакерс ("Рома", Італія)
  • Леандро Троссар ("Арсенал", Англія)

Загалом вибір Гарсії не здивував. Під прапори команди викликані всі найсильніші футболісти країни. Хіба що, трохи дивним є поява у списку єдиного дебютанта – 17-річного Жорті Мокіо. Він перебуває на контракті в амстердамському "Аяксі". Втім більшу частинку сезону проводить в молодіжному складі – команді "Йонг Аякс", що виступає в Другій лізі чемпіонату Нідерландів.

Не всі раді Куртуа: збірна Бельгії перед матчами з Україною на межі чергового скандалу

Кун Кастельс (фото: x.com/JoueursBE)

Нові протести

Примирення з Куртуа та виклик його до національної збірної сподобався не всім. Зокрема відмовився приєднатись до команди Кун Кастельс, який був основним голкіпером за відсутності воротаря "Реала". 32-річний гравець аравійської "Аль-Кадасії" на знак протесту оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Більш того, коментуючи своє рішення, він сказав:

"У збірній е багато гравців, які не погоджуються з поверненням Куртуа. Мені цікаво, що вони скажуть. Це була не просто суперечка між Куртуа і Тедеско – було сказано й інші речі, які мене зачепили", – заінтригував Кастельс.

Куртуа останній раз зіграв за національну команду в листопаді 2021 року проти Естонії (3:1). З того часу саме Кастельс був воротарем номер один у команді.

І дійсно, замирення з Куртуа сподобалось не всім у збірній. Публічних виступів окремих футболістів з цього приводу наразі не було. Однак бельгійське видання Sudinfo натякнуло не дуже здорову ситуацію "в роздягальні". Непрямо підтвердив це і Гарсія.

"Нам доведеться обговорити ситуацію із обраною групою, лідерами. Ми поговоримо про це один раз, а потім ще раз", – сказав тренер, не приховуючи проблему.

Раніше збірна України з дев'ятьма тимчасовими гравцями провела перше тренування в Іспанії перед матчами з Бельгією.

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