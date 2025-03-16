Яремчук и Лунин уже в расположении сборной (видео)

Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

"Сине-желтые" с 13 марта работают на сборах в испанском Бенидорме. Тренировки и занятия под руководством Сергея Реброва и его помощников проводят футболисты национальной команды, которые играют в клубах УПЛ. К ним временно присоединились 10 футболистов молодежной сборной.

Приезд легионеров ожидался начиная с 16 марта. Первым прибыл нападающий Роман Яремчук из Греции. В последнем матче за клуб он отметился дублем в ворота норвежского "Буде-Глимта" в Лиге Европы. А в текущие выходные в греческой Суперлиге тур не проходит.

Следом к команде присоединился вратарь "Реала" Андрей Лунин. Еще вчера, 15 марта, его команда играла в Ла Лиге и одержала победу со счетом 2:1 в матче с "Вильярреалом".

Всего в основном списке национальной команды 10 отечественных футболистов, играющих за рубежом. Вратари - Андрей Лунин ("Реал", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия); защитники, представляющие клубы из Англии - Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут") и Максим Таловеров ("Плимут"); полузащитники - Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия) и Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия); нападающие - Артем Довбик ("Рома", Италия) и Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).