В Яремче автомобиль слетел в обрыв, четыре человека погибли

В Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Авто слетело с дороги в обрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.
В результате аварии погибли все четыре человека, которые были в салоне авто. Полиция устанавливает их персональные данные.
Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв.
"В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место жительства погибших", - говорится в сообщении.
На месте продолжают работать все службы.
Фото: место аварии (facebook.com/frankivsk.police)
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