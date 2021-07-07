В Яремче автомобиль слетел в обрыв, четыре человека погибли

В результате аварии погибли все четыре человека, которые были в салоне авто. Полиция устанавливает их персональные данные.

Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв.

"В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место жительства погибших", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать все службы.

Фото: место аварии (facebook.com/frankivsk.police)