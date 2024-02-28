Рельєф місцевості допоможе стримати просування росіян під Авдіївкою, - ЗСУ

"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", - сказав речник.

Він зазначив, що російські війська були заблоковані на околицях та на підході до населеного пункту Орлівка. Там окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, використовуючи техніку - артилерію, міномети, авіацію та FPV-дрони.

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника - біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", - заявив Лиховій.

скриншот deepstatemap.live

За словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів Третьої окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна, польові укріплення є, вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхоти та артилерії РФ. Але від ворожих керованих авіабомб поки захисту немає.

Бої у районі Авдіївки

Російські загарбники намагалися захопити Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Українські військові вийшли з Авдіївки. Відомо, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон під час відходу сил.

Російські війська продовжують тиснути на цьому напрямку. Так, 26 лютого ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине.

Вже 27 лютого стало відомо, що українські захисники зробили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.

Детальніше про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки - в матеріалі РБК-Україна.