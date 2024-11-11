Рекрутинг жінок до Сил оборони: яка область є лідером за кількістю заявок

Жінки продовжують активно долучатися до захисту України. Серед всіх регіонів країни вже є область, яка лідирує за кількістю рекрутингових заявок українських громадянок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Таким чином, Тернопільська область очолює список регіонів України за кількістю жінок-кандидаток на службу у Силах оборони. Показник з усіх бажаючих становить 48%.
Слідом йдуть Чернівецька область з показником 44% та Чернігівська, де частка жінок серед кандидатів становить 39%. Загалом по Україні середній показник жінок-кандидатів складає 19%.
Повідомляється, що центри рекрутингу Сил оборони пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових структурах, серед яких:
Зазначається, що кожен кандидат або кандидатка може обрати позицію відповідно до своїх вмінь та знань, що сприяє ефективному розподілу кадрів.
Також відомо, що процес рекрутингу організовано з дотриманням конфіденційності - центри надають лише консультації, не видаючи повісток, що робить процес звернення до центрів максимально відкритим та безпечним.
В Міністерстві оборони нагадали, що на сьогодні в Україні вже функціонують 44 рекрутингові центри, що дають змогу охочим легко отримати необхідну інформацію та консультації.
Додамо, що нещодавно уряд врахував потреби чоловіків і жінок у війську та запровадив деякі зміни, детальніше про які ви зможете дізнатися у нашому матеріалі.
Також у Міністерстві оборони повідомили, що наразі проводиться тестування нових зразків жіночої військової форми.
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