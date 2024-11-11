Рекрутинг жінок до Сил оборони: яка область є лідером за кількістю заявок

Таким чином, Тернопільська область очолює список регіонів України за кількістю жінок-кандидаток на службу у Силах оборони. Показник з усіх бажаючих становить 48%.

Слідом йдуть Чернівецька область з показником 44% та Чернігівська, де частка жінок серед кандидатів становить 39%. Загалом по Україні середній показник жінок-кандидатів складає 19%.

Повідомляється, що центри рекрутингу Сил оборони пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових структурах, серед яких:

Збройні Сили України,

Національна гвардія,

Державна прикордонна служба,

Служба безпеки України.

Зазначається, що кожен кандидат або кандидатка може обрати позицію відповідно до своїх вмінь та знань, що сприяє ефективному розподілу кадрів.

Також відомо, що процес рекрутингу організовано з дотриманням конфіденційності - центри надають лише консультації, не видаючи повісток, що робить процес звернення до центрів максимально відкритим та безпечним.

В Міністерстві оборони нагадали, що на сьогодні в Україні вже функціонують 44 рекрутингові центри, що дають змогу охочим легко отримати необхідну інформацію та консультації.

Додамо, що нещодавно уряд врахував потреби чоловіків і жінок у війську та запровадив деякі зміни, детальніше про які ви зможете дізнатися у нашому матеріалі.