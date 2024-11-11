Рекрутинг женщин в Силы обороны: какая область является лидером по количеству заявок

Таким образом, Тернопольская область возглавляет список регионов Украины по количеству женщин-кандидатов на службу в Силах обороны. Показатель из всех желающих составляет 48%.

Следом идут Черновицкая область с показателем 44% и Черниговская, где доля женщин среди кандидатов составляет 39%. В целом по Украине средний показатель женщин-кандидатов составляет 19%.

Сообщается, что центры рекрутинга Cил обороны предлагают более 10 000 вакансий в различных военных структурах, среди которых:

Вооруженные Силы Украины,

Национальная гвардия,

Государственная пограничная служба,

Служба безопасности Украины.

Отмечается, что каждый кандидат или кандидат может выбрать позицию в соответствии со своими умениями и знаниями, что способствует эффективному распределению кадров.

Также известно, что процесс рекрутинга организован с соблюдением конфиденциальности - центры предоставляют только консультации, не выдавая повесток, что делает обращение к центрам максимально открытым и безопасным.

В Министерстве обороны напомнили, что на сегодняшний день в Украине уже функционируют 44 рекрутинговых центра, которые позволяют желающим легко получить необходимую информацию и консультации.

Добавим, что недавно правительство учло потребности мужчин и женщин в армии и ввело некоторые изменения, подробнее о которых вы сможете узнать в нашем материале.