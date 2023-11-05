Рекрутинг замість призову. В Міноборони нова ідея набору до військ, але поки без термінів

Як пояснила Калмикова, затверджена сьогодні концепція - це рамковий документ, який визначає бачення того, як конкретно буде розвиватися система роботи з особовим складом.Концепція передбачає розробку дорожньої карти, яка опише терміни її реалізації.

"Вона написана на період до 2028 року, бо ми сподіваємось, що до цього часу буде завершення війни, демобілізація та умовно мирний час. Але цей документ про те, що захист країни відбувається сьогодні і відбуватиметься завтра. Ми говоримо про те, що сьогодні є вимога часу, і в тому числі рекрутинг, про який говориться багато останні тижні, це нові інструменти залучення людей до захисту своєї батьківщини", - зазначила вона.

Відповідно до концепції, строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Однак цей вишкіл, як наголосила Калмикова, не є заміною призову, особливо під час воєнного стану. Мета вишколу - щоб кожен українець мав можливість захистити себе та країну.

Також концепція передбачає, що в Україні діятиме система рекрутингу до Збройних сил, однак наразі точних термінів його запровадження немає. Рекрутинг, за словами заступниці міністра, стане паралельним механізмом, що допоможе ефективно протистояти російській агресії проти України.

"Щодо самого рекрутингу, то ми розглядаємо кілька інструментів, як українці ставатимуть на військовий облік, вчитися, які є потреби саме з фахової сторони, яким чином здібності, досвід і освіта людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби", - пояснила Калмикова.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони, читайте за посиланням.

Смарт-мобілізація

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував так звану смарт-мобілізацію для українців.

Інновація дозволить українцям, які самостійно вирішили мобілізуватися, онлайн обрати спеціалізацію, що враховує їх здібності та побажання. Також у програмі можна буде подивитися, в якому підрозділі проходитиме служба, які обов'язки треба буде виконувати на посаді, як відбуватиметься навчання.

Пілот смарт-мобілізації стартує в найближчі місяць-два. На першому етапі прийматимуть заявки на службу оператором дронів.

Детальніше про смарт-мобілізацію читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.