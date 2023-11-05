Рекрутинг вместо призыва. У Минобороны новая идея набора в войска, но пока без сроков

Как пояснила Калмыкова, утвержденная сегодня концепция - это рамочный документ, определяющий видение того, как конкретно будет развиваться система работы с личным составом. Концепция предусматривает разработку дорожной карты, которая опишет сроки ее реализации.

"Она написана на период до 2028 года, потому что мы надеемся, что до этого времени будет завершение войны, демобилизация и условно мирное время. Но этот документ о том, что защита страны происходит сегодня и будет происходить завтра. Мы говорим о том, что сегодня есть требование времени, и в том числе рекрутинг, о котором говорится в последние недели, это новые инструменты привлечения людей к защите своей родины", - отметила она.

Согласно концепции, срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста. Однако эта подготовка, как подчеркнула Калмыкова, не является заменой призыва, особенно во время военного положения. Цель подготовки - чтобы каждый украинец имел возможность защитить себя и страну.

Также концепция предполагает, что в Украине будет действовать система рекрутинга в Вооруженные силы, однако пока точных сроков его внедрения нет. Рекрутинг, по словам замминистра, станет параллельным механизмом, который поможет эффективно противостоять российской агрессии против Украины.

"Что касается самого рекрутинга, то мы рассматриваем несколько инструментов, как украинцы будут становиться на военный учет, учиться, какие потребности именно со профессиональной стороны, как способности, опыт и образование человека наилучшим образом помогут реализовать потенциал во время службы", - пояснила Калмыкова.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны, читайте по ссылке.

Смарт-мобилизация

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал так называемую смарт-мобилизацию для украинцев.

Инновация позволит украинцам, которые самостоятельно решили мобилизоваться, онлайн выбрать специализацию, учитывающую их способности и пожелания. Также в программе можно будет посмотреть, в каком подразделении будет проходить служба, какие обязанности нужно будет исполнять в должности, как будет проходить обучение.

Пилот смарт-мобилизации стартует в ближайшие месяц-два. На первом этапе будут принимать заявки на службу оператором дронов.

Детальнее о смарт-мобилизации читайте в материале РБК-Украина по ссылке.