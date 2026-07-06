Рекрутинг після повістки. У ЗСУ розвіяли один із найживучіших міфів про мобілізацію

Міф про рекрутинг

За словами офіцера, серед українців досі живе міф, що після отримання повістки на уточнення даних простір для власних рішень зникає. Тому люди, які справді готові служити, часто відкладають візит до рекрутерів.

"Офіційна позиція держави набагато простіша і водночас важливіша: повістка для уточнення даних не позбавляє людини права скористатися рекрутингом. Навіть з такою повісткою людина може звернутися до рекрутингового центру, підібрати вакансію, знайти місце в конкретній бригаді і рухатися далі", - пояснив Абель.

Однак він підкреслив, що це правило діє саме для повісток на звірку облікових даних. Якщо людина вже пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримала так звану "бойову повістку" (мобілізаційне розпорядження) для відправлення в частину, скористатися рекрутингом вона вже не зможе.

Чому не варто ігнорувати виклик до ТЦК

Офіцер наголосив, що будь-яку повістку не можна ігнорувати - громадяни зобов'язані бути в ТЦК і СП у зазначений термін.

У 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ пропонують діяти за зрозумілою логікою: спочатку людина обирає посаду, бригаду та формат служби, а потім проходить офіційні процедури. Це допомагає подолати головний страх кандидатів - ризик потрапити туди, де їхні цивільні навички не будуть враховані.

Гарантія служби з обраної спеціальності

Раніше система рекрутингу критикувалася через випадки, коли люди після співбесід у бригадах все одно опинялися на інших посадах. Наразі завдяки супроводу рекрутерів таких ситуацій вдається уникнути.

Рекрутери центру супроводжують кандидата на всіх етапах - від першої комунікації із військовою частиною до моменту офіційного призначення на обрану посаду, а також залишаються на зв'язку після початку служби.