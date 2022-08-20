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Рекордный штраф и 13 лет заключения: в Китае осудили миллиардера за взятки

Фото: в Китае приговорили к 13 годам заключения бизнесмена за взятки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шанхайский суд в пятницу приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюремного заключения и оштрафовал его конгломерат Tomorrow Holdings на рекордную для Китая сумму – 8,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сяо и Tomorrow Holdings были обвинены в незаконном использовании государственных вкладов, нарушении использования вверенного имущества, а также в незаконном использовании средств и взяточничестве.

В суде отметили, что наказание было смягчено, поскольку бизнесмен признал свои преступления и сотрудничал со следствием в возмещении незаконных доходов и убытков.

Суд также заявил, что Сяо серьезно нарушил распоряжение о финансовом управлении и нанес ущерб финансовой безопасности государства, за что был дополнительно оштрафован на 1 млн долларов.

Сообщается, что с 2001 по 2021 год Сяо и Tomorrow Holdings передали акции, недвижимость, денежные средства и другие активы чиновникам, чтобы избежать финансового надзора и получить незаконные выгоды.

Ранее сообщалось, что власти Китая планируют усилить ограничения для экспорта продукции, произведенной на Тайване. Сейчас в коммунистической партии идет обсуждение.

Также мы писали, что Китай прекратил финансирование и инвестиции в России по линии инициативы "Один пояс, один путь". Крупнейшим получателем китайских инвестиций за 2022 год стала Саудовская Аравия, получив около 5,5 млрд долларов.

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