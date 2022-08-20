Рекордний штраф і 13 років ув'язнення: у Китаї засудили мільярдера за хабарі

Сяо і Tomorrow Holdings були звинувачені в незаконному використанні державних вкладів, порушенні використання ввіреного майна, а також у незаконному використанні коштів і хабарництві.

У суді зазначили, що покарання було пом'якшено, оскільки бізнесмен визнав свої злочини і співпрацював зі слідством у відшкодуванні незаконних доходів і збитків.

Суд також заявив, що Сяо серйозно порушив розпорядження про фінансове управління і завдав шкоди фінансовій безпеці держави, за що був додатково оштрафований на 1 млн доларів.

Повідомляється, що з 2001 по 2021 рік Сяо і Tomorrow Holdings передали акції, нерухомість, грошові кошти та інші активи чиновникам, щоб уникнути фінансового нагляду і отримати незаконні вигоди.