Рекордний штраф і 13 років ув'язнення: у Китаї засудили мільярдера за хабарі

Шанхайський суд у п'ятницю засудив мільярдера Сяо Цзяньхуа до 13 років тюремного ув'язнення і оштрафував його конгломерат Tomorrow Holdings на рекордну для Китаю суму – 8,1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сяо і Tomorrow Holdings були звинувачені в незаконному використанні державних вкладів, порушенні використання ввіреного майна, а також у незаконному використанні коштів і хабарництві.
У суді зазначили, що покарання було пом'якшено, оскільки бізнесмен визнав свої злочини і співпрацював зі слідством у відшкодуванні незаконних доходів і збитків.
Суд також заявив, що Сяо серйозно порушив розпорядження про фінансове управління і завдав шкоди фінансовій безпеці держави, за що був додатково оштрафований на 1 млн доларів.
Повідомляється, що з 2001 по 2021 рік Сяо і Tomorrow Holdings передали акції, нерухомість, грошові кошти та інші активи чиновникам, щоб уникнути фінансового нагляду і отримати незаконні вигоди.
Раніше повідомлялося, що влада Китаю планує посилити обмеження для експорту продукції, виробленої на Тайвані. Зараз в Комуністичній партії йде обговорення.
Також ми писали, що Китай припинив фінансування та інвестиції в Росії по лінії ініціативи "Один пояс, один шлях". Найбільшим одержувачем китайських інвестицій за 2022 рік стала Саудівська Аравія, отримавши близько 5,5 млрд доларів.
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