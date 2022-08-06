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Китай хочет ужесточить ограничения для экспорта продукции из Тайваня, - Bloomberg

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 01:04
Китай хочет ужесточить ограничения для экспорта продукции из Тайваня, - Bloomberg Фото: Китай хочет ужесточить ограничения для экспорта продукции из Тайваня (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Власти Китая планируют ужесточить ограничения для экспорта продукции, произведенной на Тайване. Сейчас в коммунистической партии идет обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Продукция, обозначенная как произведенная в Китайской республике (Тайвань - ред.), не сможет ввозиться на рынок материкового Китая", - говорится в публикации.

При этом в Пекине не хотят, чтобы Тайвань использовал в качестве официального названия на маркировке надпись "Китайская республика" (вместо КНР - ред.).

Поскольку коммунистическая власть в материковом Китае считает самоурядову демократию на острове частью своей территории.

Эта идея не нова

Источники Bloomberg указывают, что эта идея не является новой. Китайские правила маркировки для тайваньского импорта впервые были объявлены в 2015 году, но до сих пор они строго не соблюдались.

Риск заключается в том, что продукты из Тайваня будут конфискованы, если компании не изменят свою маркировку в соответствии с правилами коммунистического правительства КНР.

Интересно, что экспорт из Тайваня в Китай значительно превышает импорт с материка.

Напомним, Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и некоторых других продуктов питания из Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров

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