Рекордный рост с начала пандемии: доллар заметно подорожал после заседания ФРС

Доллар продолжает дорожать после заседания Федеральной резервной системы США. Индекс доллара показал рекордный рост с момента обвала рынков в марте 2020 года.

Так, индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, показал рост почти на 2% за три дня.

При этом, курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187 доллара за евро, обновляя минимумы за два месяца.

В то же время, британский фунт потерял 0,3% к американской валюте и торгуется на самом низком значении за 6 недель.