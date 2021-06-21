Рекордный рост с начала пандемии: доллар заметно подорожал после заседания ФРС
Доллар продолжает дорожать после заседания Федеральной резервной системы США. Индекс доллара показал рекордный рост с момента обвала рынков в марте 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Investing.com.
Так, индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, показал рост почти на 2% за три дня.
При этом, курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187 доллара за евро, обновляя минимумы за два месяца.
В то же время, британский фунт потерял 0,3% к американской валюте и торгуется на самом низком значении за 6 недель.
РБК-Украина писало, что цены на сырую нефть упали в четверг, 17 июня, поскольку доллар США резко укрепился.
Доллар США продемонстрировал самый сильный прирост за один день за 15 месяцев после того, как Федеральная резервная система 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем предполагалось.
Более твердый доллар делает нефть, оцениваемую в долларах, более дорогой в других валютах, что потенциально может сказаться на спросе.