Рекордне зростання з початку пандемії: долар помітно подорожчав після засідання ФРС

Долар продовжує дорожчати після засідання Федеральної резервної системи США. Індекс долара показав рекордне зростання з моменту обвалу ринків у березні 2020 року.

Так, індекс долара, що відображає курс до шести ключових світових валют, показав зростання майже на 2% за три дні.

При цьому, курс євро до долара знизився з 1,22 до 1,187 долара за євро, оновлюючи мінімуми за два місяці.

У той же час, британський фунт втратив 0,3% до американської валюти і торгується на найнижчому значенні за 6 тижнів.