Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза

На минувшей неделе состоялось рекордное увеличение вкладчиков среди граждан и бизнеса за все время проведения аукционов военных облигаций. В течение недели их количество выросло с 11,8 тысяч до 43,3 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным пресс-службы, 10 мая Министерство финансов разместило военные облигации на сумму более 4,7 млрд гривен.
Военные облигации - это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством.
Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки - первичные дилеры (сейчас их 11).
Граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.
Во время выбора финансового партнера для операций с военными облигациями нужно обращать внимание на все возможные комиссии и стоимость других сопутствующих услуг, предоставляемых этими учреждениями.
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