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Рекордне зростання: кількість покупців військових облігацій збільшилася вчетверо

Фото: Військові облігації придбали 43,3 тисячі українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На минулому тижні відбулось рекордне збільшення вкладників серед громадян та бізнесу за весь час проведення аукціонів військових облігацій. Упродовж тижня їхня кількість зросла з 11,8 тисяч до 43,3 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, 10 травня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на суму понад 4,7 млрд гривень.

  • 3-місячні облігації продані на 1,297 млрд гривень зі ставкою 9,5% річних.
  • 6-місячні облігації продані на 3,594 млрд гривень зі ставкою 10,0% річних.
  • Облігації на 1,5 роки продані на 87 млн гривень зі ставкою 11,5% річних.

Військові облігації - це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку для фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою.

Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки - первині дилери (зараз їх 11).

Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.

Під час вибору фінансового партнера для операцій із військовими облігаціями потрібно звертати увагу на всі можливі комісії та вартість інших супутніх послуг, які надаються цими установами.

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Міністерство фінансів УкраїниОВГЗ