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Рекордный дефицит: сколько бюджету Украины не хватает денег в условиях войны

Фото: дефицит госбюджета Украины в 2022 году составит 29% от ВВП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует дефицит государственного бюджета в 2022 году на уровне 29,1% ВВП, что является рекордно высоким показателем для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

По данным агентства, во втором квартале 2022 года месячный бюджетный дефицит составил в среднем 4 млрд долларов, что обусловлено расходами, связанными с войной.

"Мы прогнозируем, что дефицит останется большим в 2023 году на уровне 22,4% ВВП из-за постоянной необходимости финансировать войну и заменять критически важную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Обещанная многосторонняя и двусторонняя поддержка бюджета на 2022 год составляет около 30 млрд долларов (14 млрд долларов которых были освоены), но сохраняется потребность в дальнейшем финансировании со стороны НБУ (на долю которого приходилось чуть более 50% финансирования дефицита в 1 половине 2022 года), отмечают аналитики.

"Способность удовлетворить чрезвычайно большие потребности Украины в финансировании до 2023 года во многом зависит от многосторонней и двусторонней поддержки, которая в настоящее время неопределенна. М мы полагаем, что реструктуризация долга является вероятным условием продолжения внешней поддержки в таком масштабе", - говорится в сообщении.

Напомним, денежная эмиссия НБУ из-за выкупа ОВГЗ достигла 225 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны. НБУ планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно. До конца года сумма составит 180 млрд гривен.

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