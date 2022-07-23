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Рекордний дефіцит: скільки бюджету України не вистачає грошей в умовах війни

Фото: дефіцит держбюджету України в 2022 році складе 29% від ВВП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує дефіцит державного бюджету в 2022 році на рівні 29,1% ВВП, що є рекордно високим показником для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

За даними агентства, у другому кварталі 2022 року місячний бюджетний дефіцит склав в середньому 4 млрд доларів, що обумовлено витратами, пов'язаними з війною.

"Ми прогнозуємо, що дефіцит залишиться великим у 2023 році на рівні 22,4% ВВП через постійну необхідність фінансувати війну і замінювати критично важливу інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Обіцяна багатостороння і двостороння підтримка бюджету на 2022 рік становить близько 30 млрд доларів (14 млрд доларів яких були освоєні), але зберігається потреба в подальшому фінансуванні з боку НБУ (на частку якого припадало трохи більше 50% фінансування дефіциту в 1 половині 2022 року), відзначають аналітики.

"Здатність задовольнити надзвичайно великі потреби України у фінансуванні до 2023 року багато в чому залежить від багатосторонньої і двосторонньої підтримки, яка в даний час невизначена. Ми вважаємо, що реструктуризація боргу є ймовірною умовою продовження зовнішньої підтримки в такому масштабі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд гривень. У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні. НБУ планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума складе 180 млрд гривень.

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