Рекордний дефіцит: скільки бюджету України не вистачає грошей в умовах війни

За даними агентства, у другому кварталі 2022 року місячний бюджетний дефіцит склав в середньому 4 млрд доларів, що обумовлено витратами, пов'язаними з війною.

"Ми прогнозуємо, що дефіцит залишиться великим у 2023 році на рівні 22,4% ВВП через постійну необхідність фінансувати війну і замінювати критично важливу інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Обіцяна багатостороння і двостороння підтримка бюджету на 2022 рік становить близько 30 млрд доларів (14 млрд доларів яких були освоєні), але зберігається потреба в подальшому фінансуванні з боку НБУ (на частку якого припадало трохи більше 50% фінансування дефіциту в 1 половині 2022 року), відзначають аналітики.

"Здатність задовольнити надзвичайно великі потреби України у фінансуванні до 2023 року багато в чому залежить від багатосторонньої і двосторонньої підтримки, яка в даний час невизначена. Ми вважаємо, що реструктуризація боргу є ймовірною умовою продовження зовнішньої підтримки в такому масштабі", - йдеться в повідомленні.