Из-за рекордной жары Киев снова закрыли для грузового транспорта

В воскресенье, 18 июля, с 10:30 ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта. Решение принято в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из - за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00), добавили в полиции.