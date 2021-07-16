ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жара в Киеве: обновлен еще один температурный рекорд

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 11:35
Жара в Киеве: обновлен еще один температурный рекорд Фото: В Киеве зафиксирован 13-й температурный рекорд с начала лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ночь на пятницу, 16 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года. Температура не опустилась ниже 24,4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Предыдущее рекордное значение 2001 года превышено на 2,4 градусов.

По данным обсерватории, это уже 13-й температурный рекорд с начала лета. Всего с начала года в Киеве установлено 23 температурных рекорда.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода температура Гидрометцентр
NEWS
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания