ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за рекордной жары Киев снова закрыли для грузового транспорта

Новина українською →
Киев, Воскресенье 18 июля 2021 11:01
Из-за рекордной жары Киев снова закрыли для грузового транспорта Фото: Киев закрыли для грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 18 июля, с 10:30 ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта. Решение принято в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из - за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00), добавили в полиции.

Напомним, ночь на пятницу, 16 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года. Это уже 13-й температурный рекорд с начала лета. Всего с начала года в Киеве установлено 23 температурных рекорда.

Читайте РБК-Украина в Google News
транспорт жара Погода
NEWS
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания