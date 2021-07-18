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Через рекордну спеку Київ знову закрили для вантажівок

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Київ, Неділя 18 липня 2021 11:01
Через рекордну спеку Київ знову закрили для вантажівок Фото: Київ закрили для вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 18 липня, з 10:30 обмежили в’їзд у Київ великовагового транспорту. Рішення прийняте у зв’язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів", - йдеться в повідомленні.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00), додали в поліції.

Нагадаємо, ніч на п'ятницю, 16 липня, в Києві виявилася найтеплішою для цього дня за всю історію спостережень з 1881 року. Це вже 13-й температурний рекорд з початку літа. Всього з початку року в Києві встановлено 23 температурних рекорди.

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