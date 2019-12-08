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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Новости » Экономика     08.12.2019 - 08:20
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может упасть до уровня 23,5 гривен

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,04 грн до 23,88 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,97/23,99 до 23,71/23,73 (-1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,86/24,09 до 23,61/23,86 (-1,1%/-1,0%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.

Отметим, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.

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Темы: Курс доллара
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