Кардинальне оновлення флагманських ноутбуків: Apple офіційно анонсувала захід Pro and Tell

Apple офіційно підтвердила проведення третього осіннього заходу під назвою Pro and Tell. Маркетинговий керівник компанії Грег Джосвяк запросив користувачів на презентацію, де головною новинкою має стати кардинально оновлений MacBook Pro.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Greg Joswiak в X.

Головний анонс осені: новий MacBook Pro

Незабаром після презентації нових пристроїв для розумного будинку Apple готується представити оновлену лінійку ноутбуків. Захід відбудеться 28 жовтня.

Apple is now inviting some media to an all-day product launch experience on Oct. 28 in Los Angeles. This is for the touch-screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs. — Mark Gurman (@markgurman) October 15, 2026

Флагманський ноутбук Apple уперше за останні 5 років отримає повністю перероблений корпус.

Новинка стане помітно легшою та трохи тоншою за попередні моделі. Крім того, компанія вперше в історії своїх комп'ютерів оснастить Mac сенсорним OLED-екраном.

Звичний великий виріз у верхній частині екрана буде замінено на акуратний отвір, а також буде інтегровано інтерактивну панель Dynamic Island.

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Продуктивність та інші новинки презентації

Попри серйозний редизайн, за даними інсайдерів, очікуваних чипів M6 Pro або M6 Max на презентації чекати не варто.

Ноутбуки використовуватимуть добре відомі процесори Apple M5 Pro та M5 Max, тоді як чипи наступного покоління з'являться не раніше осені 2027 року.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Водночас на заході очікується оновлення інших пристроїв:

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro у старому корпусі та настільний комп'ютер iMac отримають процесори нового покоління Apple M6.

iPad mini отримає довгоочікуваного наступника з сучаснішим процесором та OLED-дисплеєм, хоча екран планшета може зберегти стандартну частоту оновлення 60 Гц.