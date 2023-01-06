Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь

У п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги. Сума допомоги становила 3,075 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Пентагону та Держдепартаменту США.
Новий пакет допомоги включає скорочення запасів техніки Міністерства оборони на 2,85 млрд доларів для негайного надання Україні та 225 млн доларів у рамках військового фінансування для створення довгострокового потенціалу та підтримки модернізації збройних сил України. Він також включає 682 млн доларів для європейських партнерів та союзників, щоб допомогти стимулювати та заповнити пожертвування військового обладнання Україні.
До нового пакету військової допомоги входять:
Нагадаємо, США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів.
Крім того, США розглядають можливість підготовки українських військових на своїй території. Зокрема йдеться про навчання на системах протиракетної оборони Patriot.
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