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Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений

Фото: появились детали и полный список вооружений, которые предоставят США Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 6 января, Белый дом объявил о выделении Украине нового рекордного пакета военной помощи. Сумма помощи составила 3,075 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Пентагона и Госдепартамента США.

Новый пакет помощи включает в себя сокращение запасов техники Министерства обороны на 2,85 млрд долларов для немедленного предоставления Украине и 225 млн долларов в рамках военного финансирования для создания долгосрочного потенциала и поддержки модернизации вооруженных сил Украины. Он также включает 682 млн долларов для европейских партнеров и союзников, чтобы помочь стимулировать и восполнить пожертвования военного оборудования Украине.

В новый пакет военной помощи входят:

  • 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
  • 138 машин HMMWV;
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин обеспечения боеприпасами;
  • 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 тысяч минометных снарядов калибра 120 мм;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • ракеты ПВО РИМ-7;
  • 4 тысячи авиационных ракет Zuni;
  • примерно 2 тысячи противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика.

Напомним, США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов.

Кроме того, США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории. В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.

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