Рекордный пакет от США. Появились детали и полный список вооружений

В пятницу, 6 января, Белый дом объявил о выделении Украине нового рекордного пакета военной помощи. Сумма помощи составила 3,075 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Пентагона и Госдепартамента США .

Новый пакет помощи включает в себя сокращение запасов техники Министерства обороны на 2,85 млрд долларов для немедленного предоставления Украине и 225 млн долларов в рамках военного финансирования для создания долгосрочного потенциала и поддержки модернизации вооруженных сил Украины. Он также включает 682 млн долларов для европейских партнеров и союзников, чтобы помочь стимулировать и восполнить пожертвования военного оборудования Украине.

Напомним, США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов.

Кроме того, США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории. В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.

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