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Рекордний дощ: у Києві за день випало більше половини місячної норми опадів

Фото: у Києві зафіксований рекордний дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю 21 квітня в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, місячна норма для Києва у квітні становить 42 мм.

Як зазначили в обсерваторії, через дію циклону та пов'язаних з ним фронтальних розділів протягом останнього тижня на всій території Київської області випала значна кількість опадів, яка перевищила декадну, а в деяких районах і місячну кліматичну норму.

Рекордсменами по опадам стали метеостанції Фастів 56 мм (133% від місячної кліматичної норми) та Яготин 48,2 мм.

Погода у квітні

Нагадаємо, початок квітня був дуже теплим в Києві та по всій Україні. Температура перевищувала норму на 10 градусів. За багаторічними показниками температура повітря відповідала нормі початку червня. Від початку місяця кліматологи зафіксували 13 температурних рекордів.

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