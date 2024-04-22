Рекордний дощ: у Києві за день випало більше половини місячної норми опадів

У неділю 21 квітня в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними кліматологів, місячна норма для Києва у квітні становить 42 мм.
Як зазначили в обсерваторії, через дію циклону та пов'язаних з ним фронтальних розділів протягом останнього тижня на всій території Київської області випала значна кількість опадів, яка перевищила декадну, а в деяких районах і місячну кліматичну норму.
Рекордсменами по опадам стали метеостанції Фастів 56 мм (133% від місячної кліматичної норми) та Яготин 48,2 мм.
Нагадаємо, початок квітня був дуже теплим в Києві та по всій Україні. Температура перевищувала норму на 10 градусів. За багаторічними показниками температура повітря відповідала нормі початку червня. Від початку місяця кліматологи зафіксували 13 температурних рекордів.