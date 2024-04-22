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Рекордный дождь: в Киеве за день выпало больше половины месячной нормы осадков

Фото: в Киеве зафиксирован рекордный дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков.

По данным климатологов, месячная норма для Киева в апреле составляет 42 мм.

Как отметили в обсерватории, из-за действия циклона и связанных с ним фронтальных разделов в течение последней недели на всей территории Киевской области выпало значительное количество осадков, превысившее декадную, а в некоторых районах и месячную климатическую норму.

Рекордсменами по осадкам стали метеостанции Фастов 56 мм (133% месячной климатической нормы) и Яготин 48,2 мм.

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Напомним, начало апреля было очень теплым в Киеве и по всей Украине. Температура превышала норму на 10 градусов. По многолетним показателям температура воздуха соответствовала норме начала июня. С начала месяца климатологи зафиксировали 13 температурных рекордов.

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