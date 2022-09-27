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Рекордные запасы на зиму: уровень в газовых хранилищах Германии превысил 90%

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Берлин, Вторник 27 сентября 2022 15:56
Рекордные запасы на зиму: уровень в газовых хранилищах Германии превысил 90% Фото: газовые хранилища Германии заполнены на 90%
Автор: Александр Белоус

Газовые хранилища Германии 27 сентября заполнены на 91,32% от вместимости. Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) сообщило о росте по сравнению с 91,02%, о которых сообщалось днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Bundesnetzagentur заявило, что утечки в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря возле Швеции и Дании, не повлияли на безопасность поставок.

Утечки в российских газопроводах

Европейские страны расследуют утечки в неработающих газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", оказавшихся в центре энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что утечки были вызваны диверсией.

"Сегодня мы столкнулись с актом диверсии, мы не знаем всех подробностей того, что произошло, но ясно видим, что это акт диверсии связанный с очередным этапом эскалации ситуации в Украине", - сказал Моравецкий во время открытие нового трубопровода между Норвегией и Польшей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать диверсии. "Речь идет о трех утечках с некоторым расстоянием между ними, поэтому сложно представить, что это совпадение", - сказала она.

Ни по одному из этих трубопроводов газ в Европу не поступал в то время, когда были обнаружены утечки, но эти инциденты разрушили все оставшиеся надежды на то, что Европа сможет получать газ по "Северному потоку-1" до наступления зимы.

Хотя ни один из них не работал, в обоих трубопроводах по-прежнему находился газ под давлением.

Диверсия на газопроводах

"Есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб", - сказал источник в европейской безопасности, добавив, что еще слишком рано делать выводы. "Вы должны спросить: кто получит выгоду?".

Второй европейский источник, когда его спросили, есть ли конкретные данные, указывающие на диверсию, сказал: "Пока не конкретно, но кажется, что такой сбой давления может произойти только тогда, когда труба полностью перерезана. Что в значительной степени говорит само за себя".

Напомним, морское управление Швеции выпустило предупреждение о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1" вскоре после того, как 26 сентября была обнаружена утечка на трубопроводе "Северный поток-2", что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

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