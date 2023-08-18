Рекордні запаси газу в ЄС перевищили мету на 2,5 місяці раніше терміну, - Bloomberg

Однак, як зазначає агентство, сховища ЄС не розраховані на те, щоб забезпечити континент упродовж усіх зимових місяців. Зимовий газовий сезон у регіоні формально триває з жовтня до березня. При повному заповненні всіх підземних запасів газу в ЄС достатньо покриття приблизно 90 днів середнього зимового попиту, але багато залежить від погодних умов. Низькі температури можуть прискорити вилучення зі сховищ.

Існують інші ризики, можливі страйки робітників в Австралії загрожують посилити світовий ринок зрідженого природного газу. А тривалі відключення електроенергії в Норвегії останнім часом призвели до стрибків цін, що є нагадуванням про крихкість ринку.

Запаси газу також різняться залежно країни. Країни, включаючи Німеччину, Нідерланди та Іспанію, вже перевищили мету ЄС. Франція перебуває серед аутсайдерів з рівнем зберігання близько 84% після того, як її енергопостачання було порушено на початку цього року через загальнонаціональні страйки.

У той час як європейські ціни на газ приблизно на 90% нижчі за свої кризові піки минулого року, нервозність ринку і сильна волатильність збережуться, враховуючи, що світові поставки залишаються обмеженими після скорочення Росією.

Німеччина вже попередила, що ризики нестачі газу збережуться до початку 2027 року, якщо вона не додасть газової інфраструктури. Баланс ринку наступного року залежатиме від того, скільки палива залишиться на складах після цієї зими.

Ф'ючерси на TTF впали 18 серпня на 0,6% до 36,6 євро за мегават-годину (435 доларів за тисячу кубометрів).

Плани ЄС

Нагадаємо, цільовий показник для країн ЄС становить 90% до 1 листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, зокрема Іспанія та Нідерланди.

Європейські ціни на газ знижуються та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.