Рекордные запасы газа в ЕС превысили цель на 2,5 месяца раньше срока, - Bloomberg

Однако, как отмечает агентство, хранилища ЕС не рассчитаны на то, чтобы обеспечить континент в течение всех зимних месяцев. Зимний газовый сезон в регионе формально длится с октября по март. При полном заполнении всех подземных запасов газа в ЕС достаточно для покрытия примерно 90 дней среднего зимнего спроса, но многое зависит от погодных условий. Низкие температуры могут ускорить изъятие из хранилищ.

Существуют и другие риски, возможные забастовки рабочих в Австралии угрожают ужесточить мировой рынок сжиженного природного газа. А длительные отключения электроэнергии в Норвегии в последнее время привели к скачкам цен, что является напоминанием о хрупкости рынка.

Запасы газа также различаются в зависимости от страны. Страны, включая Германию , Нидерланды и Испанию, уже превысили цель ЕС. Франция находится в числе аутсайдеров с уровнем хранения около 84% после того, как ее энергоснабжение было нарушено в начале этого года из-за общенациональных забастовок.

В то время как европейские цены на газ примерно на 90% ниже своих кризисных пиков в прошлом году, нервозность рынка и сильная волатильность сохранятся, учитывая, что мировые поставки остаются ограниченными после сокращения Россией.

Германия уже предупредила, что риски нехватки газа сохранятся до начала 2027 года, если она не добавит газовой инфраструктуры. Баланс рынка в следующем году будет зависеть от того, сколько топлива останется на складах после этой зимы.

Фьючерсы на TTF упали 18 августа на 0,6% до 36,6 евро за мегаватт-час (435 долларов за тысячу кубометров).

Планы ЕС

Напомним, целевой показатель для стран ЕС составляет 90% к 1 ноября. Некоторые государства уже превысили этот уровень, в том числе Испания и Нидерланды.

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.