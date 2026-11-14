Рекордні втрати і дефіцит бюджету: у РФ уперше визнали небажання людей воювати з Україною

Що важливо розуміти, саме ця республіка очолює рейтинг регіонів за кількістю підтверджених загиблих у війні проти України.

За даними "Медіазони", станом на листопад 2026 року вдалося встановити імена 11 990 жителів Башкортостану, які загинули на фронті.

Про скорочення кількості охочих вирушати на війну йдеться в пояснювальній записці до проєкту бюджету республіки на 2027-2028 роки, датованій 11 листопада.

Зокрема, цим пояснюють зменшення фінансування одноразових виплат за укладання контрактів із російським Міноборони - з 13,6 млрд до 12,6 млрд рублів.

У документі прямо зазначено, що причиною такого рішення стало "зниження кількості громадян, які укладають контракт на проходження військової служби". Водночас місцева влада поки не змінює розмір виплат новобранцям, який становить 1 млн рублів і відповідає середньому показнику по Росії.

За кількістю підтверджених смертей учасників так званої "СВО" Башкортостан посідає перше місце серед російських регіонів. На початку 2023 року республіка потрапила до п'ятірки лідерів за кількістю загиблих в Україні, а вже у вересні 2024-го очолила цей список. Відтоді вона не поступається першою позицією.

У липні 2026 року Башкортостан став першим регіоном РФ, де кількість підтверджених загиблих перевищила 10 тисяч. За останніми даними "Медіазони", до листопада ця цифра зросла до 11 990 осіб.

Таким чином, підтверджені втрати становлять майже 0,3% від усього населення республіки. Для порівняння, це приблизно відповідає чисельності населення Східного або Молжаніновського районів Москви, де проживають 13-15 тисяч людей. Крім того, кількість загиблих у Башкортостані можна порівняти з офіційними втратами Радянського Союзу за весь період війни в Афганістані у 1979-1989 роках - тоді загинула 15 051 людина.

Паралельно Башкортостан стикається із серйозними фінансовими проблемами. Республіка належить до числа російських регіонів, де бюджетний дефіцит відчувається особливо гостро. Однією з причин стало падіння надходжень від податку на прибуток на 38%.

За підсумками першого півріччя 2026 року дефіцит бюджету Башкортостану сягнув 17,1 млрд рублів. Це майже 71% від суми, яку планували як річний дефіцит.

Через брак коштів регіональна влада вже змушена скорочувати витрати на вуличне освітлення, у 20 разів зменшувати виплати родичам загиблих військових, а також продавати активи. Зокрема, "Роснефти" передали решту пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть", що належала республіці.

Про складну фінансову ситуацію у серпні говорив і глава Башкортостану Радій Хабіров. Він пояснив, що за умов нестачі грошей влада змушена продавати майно, оскільки залучення позик на ринку обходиться надто дорого.

"В умовах, коли грошей не вистачає, природним процесом є продаж того, що перебуває у власності, оскільки позичати на ринку дорого", - заявив Хабіров.