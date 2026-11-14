Рекордные потери и дефицит бюджета: в РФ впервые признали нежелание людей воевать с Украиной

Что важно понимать, эта республика возглавляет рейтинг российских регионов по количеству подтвержденных погибших в войне против Украины.

По данным "Медиазоны", по состоянию на ноябрь 2026 года удалось установить имена 11 990 жителей Башкортостана, погибших на фронте.

О сокращении числа желающих отправляться на войну говорится в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2027-2028 годы, датированной 11 ноября.

В частности, этим объясняется сокращение финансирования единовременных выплат за заключение контрактов с Минобороны РФ - с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей.

В документе прямо указано, что причиной такого решения стало "снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы". При этом местные власти пока не меняют размер выплат новобранцам. Он составляет 1 млн рублей, что соответствует среднему показателю по России.

По количеству подтвержденных смертей участников так называемой "СВО" Башкортостан занимает первое место среди российских регионов. В начале 2023 года республика вошла в пятерку регионов с наибольшим числом погибших в Украине, а уже в сентябре 2024 года возглавила этот список. С тех пор она сохраняет лидирующую позицию.

В июле 2026 года Башкортостан стал первым регионом РФ, где число подтвержденных погибших превысило 10 тысяч. По последним данным "Медиазоны", к ноябрю этот показатель вырос до 11 990 человек.

Таким образом, подтвержденные потери составляют почти 0,3% населения республики. Для сравнения, это примерно соответствует численности населения Восточного или Молжаниновского районов Москвы, где проживают 13-15 тысяч человек. Кроме того, количество погибших в Башкортостане сопоставимо с официальными потерями Советского Союза за весь период войны в Афганистане в 1979-1989 годах - тогда погибли 15 051 человек.

В то же время Башкортостан сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Республика входит в число российских регионов, где бюджетный дефицит ощущается особенно остро. Одной из причин стало сокращение поступлений от налога на прибыль на 38%.

По итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета Башкортостана достиг 17,1 млрд рублей. Это почти 71% от суммы, запланированной в качестве годового дефицита.

Из-за нехватки средств региональные власти уже вынуждены экономить на уличном освещении, в 20 раз сокращать выплаты родственникам погибших военнослужащих, а также продавать активы. В частности, "Роснефти" передали оставшийся пакет акций ПАО АНК "Башнефть", принадлежавший республике.

О сложной финансовой ситуации в августе говорил и глава Башкортостана Радий Хабиров. Он пояснил, что в условиях нехватки средств власти вынуждены продавать имущество, поскольку привлекать займы на рынке слишком дорого.

"В условиях, когда денег не хватает, естественным процессом является продажа того, что находится в собственности, поскольку занимать на рынке дорого", - заявил Хабиров.