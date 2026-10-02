Рекордні витрати на війну: Росія збільшить військовий бюджет у 2027 році

Росія збільшила витрати на армію більш ніж на 40% і не планує різко скорочувати їх найближчими роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Наступного року на військові потреби Росія хоче витратити 17,1 трильйона рублів, це близько 205 мільярдів доларів. Це більш ніж на 40% більше, ніж заплановано на оборону цього року. Фактичні суми за цей рік засекречені.
Порівняно з роком до початку війни витрати зросли майже на 380%.
За прогнозами чиновників, у 2028 році витрати трохи зменшаться до 16,6 трильйона рублів, а у 2029 році - до 16,3 трильйона рублів.
За оцінкою Bloomberg, війна дедалі більше визначає пріоритети глави Кремля Володимира Путіна, навіть попри зростання навантаження на економіку та державні фінанси.
Торік Москва планувала помірно збільшити військові витрати. Вона хотіла скоротити дефіцит бюджету і відновити резерви, які виснажила війна.
Попередній план складали тоді, коли президент США Дональд Трамп активізував зусилля з посередництва між Москвою та Києвом. Вони тривають і досі, але до мирної угоди не наблизилися. У вересні посланці США провели ще один раунд переговорів з главою Кремля в Москві, а потім поїхали до Києва. Значного прориву не було.
Тепер переговори здебільшого зайшли в глухий кут. Європейські чиновники дедалі частіше попереджають про гібридні атаки з боку Москви, а Росія й надалі б'є по українських містах та інфраструктурі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що у вересні глава Кремля наказав військовим відмовитися від усіх "правил війни".
Українські спецслужби дізналися про це після перехоплення розмов представників Кремля.
Також РБК-Україна писало з посиланням на The New York Times, що Росія готує наймасштабнішу за всю війну кампанію ударів по енергетиці України.
Йдеться про запуск до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях та об'єктах водопостачання.