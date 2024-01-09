Рекордні штрафи і конфіскація авто. Що зміниться для водіїв у Польщі в 2024 році

У 2024 році у Польщі запланована низка нововведень для водіїв та власників автомобілів, які поширюватимуться також на українців. Йдеться про правила дорожнього руху та зміни в реєстрації транспортних засобів.
До чого варто бути готовити українським водіям у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info.
У 2024 році у Польщі набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу. З 14 березня почнуть діяти норми, які дозволять вилучати авто у водіїв. Зокрема, поправки стосуватимуться:
Українцям, які керують автомобілем у Польщі, варто враховувати, що конфіскація транспортного засобу буде застосовуватися у таких випадках:
Також, якщо під час ДПТ автомобіль знищений, водія оштрафують на суму вартості транспортного засобу. А якщо дії нетверезого водія призвели до тяжких травм чи смерті, покарання збільшили з 12 років до 16 років за гратами.
Вже з 1 січня 2024 року в Польщі зросли штрафи за автомобілі, вивезені евакуатором на штрафні майданчики. В окремих випадків суми збільшаться майже на 15%.
Максимальні тарифи за евакуацію транспортного засобу з дороги та зберігання його на автостоянці під охороною (штрафмайданчику) будуть такі (1 злотий – приблизно 9,6 грн):
У Польщі з 1 січня штраф за відсутність страхового поліса буде рекордно високим. Це пов'язано із тим, що штрафна санкції прив'язані до мінімальної зарплати, яка суттєво зросла з початку року.
Тепер власники автомобіля без страхового поліса ризикують бути оштрафованими на суму до 200% мінімальної зарплати в Польщі – 8484 злотих.
Розмір штрафу залежить також від терміну закінчення дії попереднього поліса. Повна сума штрафу накладається на тих водіїв авто, хто протермінував обов’язкове страхування більше двох тижнів. Водночас штрафи залежно від кількості днів будуть такі:
З 1 липня 2024 року мінімальну зарплату підвищать ще раз. Тоді штрафи також зростуть і за відсутність страхового поліса автомобіля доведеться заплатити до 8600 злотих.
Фото: На реєстрацію вживаного авто дають 30 днів (gettyimages.com)
З 1 січня обов’язкове повідомлення про придбання автомобіля замінили на прямий обов’язок його реєстрації. Тепер кожен власник вживаної машини повинен зареєструвати його протягом 30 діб з моменту придбання. За порушення строків реєстрації:
Але для підприємців, що займаються торгівлею автомобілями, штрафи вдвічі вищі:
Власники авто й надалі зобов'язані повідомляти про факт продажу авто упродовж 30 днів. У 2024 році власник транспортного повинен буде повідомити про це старості за місцем свого постійного або тимчасового проживання. Раніше таке повідомлення направлялося старості за місцем реєстрації автомобіля.
Якщо автомобіль був у спільній власності кількох осіб, достатньо буде повідомлення одного зі співвласників.
Підприємства і надалі подаватимуть інформацію про продаж власних авто за місцем реєстрації транспортного засобу.
Нагадаємо, ми писали, скільки часу можна користуватися українськими правами у Польщі. Із 1 січня 2024 року дається шість місяців на обмін українських водійських посвідчень на польські.
Також ми розповідали, що чекатиме українських біженців у Польщі у 2024 році. Тимчасовий захист наразі діє до 4 березня 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.