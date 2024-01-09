Рекордні штрафи і конфіскація авто. Що зміниться для водіїв у Польщі в 2024 році

Нові правила, які дозволять конфіскацію автомобіля

У 2024 році у Польщі набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу. З 14 березня почнуть діяти норми, які дозволять вилучати авто у водіїв. Зокрема, поправки стосуватимуться:

кількості алкоголю в крові, за якої можуть конфіскувати автомобіль у нетверезого водія;

суми штрафів, якщо вилучення авто неможливе.

Українцям, які керують автомобілем у Польщі, варто враховувати, що конфіскація транспортного засобу буде застосовуватися у таких випадках:

при рівні алкоголю у крові водія понад 1,5 проміле – достатньо буде факту підтвердження стану алкогольного сп’яніння;

якщо водій став причиною чи учасником ДТП, а в його крові рівень алкоголю від 0,5 проміле.

Також, якщо під час ДПТ автомобіль знищений, водія оштрафують на суму вартості транспортного засобу. А якщо дії нетверезого водія призвели до тяжких травм чи смерті, покарання збільшили з 12 років до 16 років за гратами.

Тарифи за евакуацію та штрафмайданчик зростуть

Вже з 1 січня 2024 року в Польщі зросли штрафи за автомобілі, вивезені евакуатором на штрафні майданчики. В окремих випадків суми збільшаться майже на 15%.

Фото: У 2024 році зростуть штрафи для водіїв (gettyimages.com)

Максимальні тарифи за евакуацію транспортного засобу з дороги та зберігання його на автостоянці під охороною (штрафмайданчику) будуть такі (1 злотий – приблизно 9,6 грн):

для велосипеда, електросамоката чи моторолера за послуги евакуатора – 166 злотих, за добу на штрафмайданчику – 32 злотих;

для мотоцикла за послуги евакуатора – 324 злотих, за добу на штрафмайданчику – 43 злотих;

для автомобіля до 3,5 т за послуги евакуатора – 697 злотих, за добу на штрафмайданчику – 60 злотих;

для автомобіля із масою від 3,5 т до 7,5 т за послуги евакуатора – 871 злотий, за добу на штрафмайданчику – 79 злотих.

За відсутність страхового поліса будуть рекордні штрафи

У Польщі з 1 січня штраф за відсутність страхового поліса буде рекордно високим. Це пов'язано із тим, що штрафна санкції прив'язані до мінімальної зарплати, яка суттєво зросла з початку року.

Тепер власники автомобіля без страхового поліса ризикують бути оштрафованими на суму до 200% мінімальної зарплати в Польщі – 8484 злотих.

Розмір штрафу залежить також від терміну закінчення дії попереднього поліса. Повна сума штрафу накладається на тих водіїв авто, хто протермінував обов’язкове страхування більше двох тижнів. Водночас штрафи залежно від кількості днів будуть такі:

від 4 до 14 днів від закінчення дії попереднього страхового поліса – 4284 злотих (50% штрафу);

до 3 днів – 1697 злотих (20% від повного штрафу).

З 1 липня 2024 року мінімальну зарплату підвищать ще раз. Тоді штрафи також зростуть і за відсутність страхового поліса автомобіля доведеться заплатити до 8600 злотих.

Фото: На реєстрацію вживаного авто дають 30 днів (gettyimages.com)

Запроваджують нові правила реєстрації авто

З 1 січня обов’язкове повідомлення про придбання автомобіля замінили на прямий обов’язок його реєстрації. Тепер кожен власник вживаної машини повинен зареєструвати його протягом 30 діб з моменту придбання. За порушення строків реєстрації:

впродовж 30 діб з моменту набуття права власності – штраф в розмірі 500 злотих,

упродовж 180 діб з моменту набуття права власності – штраф 1000 злотих.

Але для підприємців, що займаються торгівлею автомобілями, штрафи вдвічі вищі:

1 000 злотих за перереєстрацію транспортний засіб упродовж 90 днів з моменту придбання;

2 000 злотих за те, що авто не було перереєстроване упродовж 180 днів з моменту його придбання.

Повідомлення про продаж автомобіля буде за місцем проживання

Власники авто й надалі зобов'язані повідомляти про факт продажу авто упродовж 30 днів. У 2024 році власник транспортного повинен буде повідомити про це старості за місцем свого постійного або тимчасового проживання. Раніше таке повідомлення направлялося старості за місцем реєстрації автомобіля.

Якщо автомобіль був у спільній власності кількох осіб, достатньо буде повідомлення одного зі співвласників.

Підприємства і надалі подаватимуть інформацію про продаж власних авто за місцем реєстрації транспортного засобу.