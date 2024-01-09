Рекордные штрафы и конфискация авто. Что изменится для водителей в Польше в 2024 году

Новые правила, позволяющие конфискацию автомобиля

В 2024 году в Польше вступят в силу изменения в Уголовный кодекс. С 14 марта начнут действовать нормы, позволяющие изымать авто у водителей. В частности, поправки будут касаться:

количества алкоголя в крови, при котором могут конфисковать автомобиль у нетрезвого водителя;

суммы штрафов, если изъятие авто невозможно.

Украинцам, управляющим автомобилем в Польше, следует учитывать, что конфискация транспортного средства будет применяться в следующих случаях:

при уровне алкоголя в крови водителя свыше 1,5 промилле – достаточно факта подтверждения состояния алкогольного опьянения;

если водитель стал причиной или участником ДТП, а в его крови уровень алкоголя от 0,5 промилле.

Также, если в ДПТ автомобиль уничтожен, водителя оштрафуют на сумму стоимости транспортного средства. А если действия нетрезвого водителя привели к тяжелым травмам или смерти, наказание увеличили с 12 лет до 16 лет за решеткой.

Тарифы за эвакуацию и штрафплощадку возрастут

Уже с 1 января 2024 года в Польше выросли штрафы за автомобили, вывезенные эвакуатором на штрафные площадки. В отдельных случаях суммы увеличатся почти на 15%.

Фото: В 2024 году возрастут штрафы для водителей (gettyimages.com)

Максимальные тарифы за эвакуацию транспортного средства с дороги и хранение его на автостоянке под охраной (штрафплощадке) будут следующие (1 злотый – приблизительно 9,6 грн):

для велосипеда, электросамоката или мотороллера за услуги эвакуатора – 166 злотых, за сутки на штрафплощадке – 32 злотых;

для мотоцикла за услуги эвакуатора – 324 злотых, за сутки на штрафплощадке – 43 злотых;

для автомобиля до 3,5 т за услуги эвакуатора – 697 злотых, за сутки на штрафплощадке – 60 злотых;

для автомобиля с массой от 3,5 т до 7,5 т за услуги эвакуатора –871 злотый, за сутки на штрафплощадке – 79 злотых.

За отсутствие страхового полиса будут рекордные штрафы

В Польше с 1 января штраф за отсутствие страхового полиса будет рекордно высоким. Это связано с тем, что штрафные санкции привязаны к минимальной зарплате, существенно возросшей с начала года.

Теперь владельцы автомобиля без страхового полиса рискуют быть оштрафованы на сумму до 200% минимальной зарплаты в Польше – 8484 злотых.

Размер штрафа зависит также от срока истечения действия предыдущего полиса. Полная сумма штрафа налагается на водителей авто, кто просрочил обязательное страхование более двух недель. В то же время штрафы в зависимости от количества дней будут следующие:

от 4 до 14 дней от окончания действия предыдущего страхового полиса – 4284 злотых (50% штрафа);

до 3 дней – 1697 злотых (20% от полного штрафа).

С 1 июля 2024 года минимальную зарплату повысят еще раз. Тогда штрафы также возрастут, и за отсутствие страхового полиса автомобиля придется заплатить до 8600 злотых.

Фото: На регистрацию подержанного авто дают 30 дней (gettyimages.com)

Вводят новые правила регистрации авто

С 1 января обязательное уведомление о приобретении автомобиля заменили прямой обязанностью его регистрации. Теперь каждый владелец подержанной машины должен зарегистрировать ее в течение 30 суток с момента приобретения. За нарушение сроков регистрации:

на протяжении 30 суток с момента обретения права собственности – штраф в размере 500 злотых,

в течение 180 суток с момента обретения права собственности – штраф 1000 злотых.

Но для предпринимателей, занимающихся торговлей автомобилями, штрафы вдвое выше:

1000 злотых за перерегистрацию транспортного средства в течение 90 дней с момента приобретения;

2 000 злотых за то, что автомобиль не был перерегистрирован в течение 180 дней с момента его приобретения.

Уведомление о продаже автомобиля будет по месту жительства

Владельцы авто и дальше обязаны сообщать о факте продажи авто в течение 30 дней. В 2024 году владелец транспортного транспорта должен будет сообщить об этом старосте по месту своего постоянного или временного проживания. Ранее такое сообщение направлялось старосте по месту регистрации автомобиля.

Если автомобиль находился в общей собственности нескольких человек, достаточно будет сообщения одного из совладельцев.

Предприятия и дальше будут подавать информацию о продаже собственных авто по месту регистрации транспортного средства.