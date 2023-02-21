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Рекордні показники за всю історію: скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО

Фото: вступ до НАТО та ЄС підтримують майже 90% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Одним з прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. У лютому 2023 року 87% підтримують вступ України в Європейський союз, 86% - в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, українці бачать перемогу не тільки в звільненні територій і знищенні ворога на полі бою, а і в тому, що з реальною євроатлантичною інтеграцією країна отримає реальні гарантії безпеки.

Історія з підтримкою вступу до НАТО цікава в динаміці війни. Так, після рекордного росту показника на початку березня (до 76%), відбувається падіння наприкінці березня (до 68%), яке було пов'язано з затримками постачання зброї, а більшість (89%) опитаних вважали, що з міжнародної допомоги Україні найбільше потрібно закриття неба.

З літа, на тлі активної міжнародної військової підтримки, українці демонструють рекордні показники підтримки вступу України до НАТО, які впритул наблизилися до підтримки вступу України до ЄС.

"Сьогодні, НАТО для українців - це гарантії військової безпеки. Європейський союз - це цінності і економічна безпека",- зазначають автори дослідження.

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і у січні 2023 року є найвищою за історію спостережень.

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